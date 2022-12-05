Детский сад на 200 мест хотят построить в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде ФОТО: графический материал на сайте Минграда

Архитектурный совет принял эскизное предложение детского сада на 200 мест, который хотят построить в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде. Решение совета от 18 ноября размещено на сайте Минграда.

Дошкольную образовательную организацию планируют возвести в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах.

Заказчиком учреждения является ООО «Специализированный застройщик ИДЕЛЬ». Проектировщиком выступает PRSPKT architects.

По решению совета, эскизное предложение садика нужно принять за основу для дальнейшего проектирования.

Ранее мы сообщали, что детский сад №37 достроили в микрорайоне «Новая Кузнечиха» Нижнего Новгорода. Садик на 320 мест получил заключение Госстройнадзора о соответствии требованиям проекта.