Детский сад на 320 мест достроили в «Новой Кузнечихе» Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Детский сад №37 достроили в микрорайоне «Новая Кузнечиха» Нижнего Новгорода. Садик на 320 мест получил заключение Госстройнадзора о соответствии требованиям проекта. Сейчас в детсад завозят оборудование и мебель. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

Новый садик рассчитан на 14 групп. Его могут посещать дети от полутора лет.

– На первом этаже находятся шесть групп, медицинский блок, пищеблок, прачечная, санузел для инвалидов. На втором этаже тоже шесть групп, музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, компьютерный класс, кабинет заведующего, кладовые. И на третьем этаже – две группы. Кроме того, сейчас идёт работа по назначению руководителя учреждения, – рассказал Юрий Шалабаев.

Стоит отметить, что и территория детского сада также благоустроена. Там установлены веранды, мягкое покрытие и малые архитектурные формы для детей.

Мэр Нижнего Новгорода отметил, что в «Новой Кузнечихе» строится еще один садик на 280 мест и школа на 1 225 детей.