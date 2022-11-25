В Нижнем Новгороде появятся три новые платные парковки с 28 ноября. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Еще три новые платные парковки появятся в Нижнем Новгороде с 28 ноября, об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Речь идет о трех парковочных зонах на Большой Покровской у дома №63, площади Горького напротив дома №3 и по улице Звездинка, а также на участке улицы Студеной от улицы Звездинка и до пересечения с Холодным переулком.

В настоящее время парковочная система со штрафами работает уже на восьми парковочных зонах города: на Нижневолжской набережной, Рождественской улице, площади и улице Горького, улицах Костина, Маслякова и Новая.

Напомним, за время работы платных парковок ими воспользовались более 110 000 нижегородцев. Для тех, кто живет рядом с платными парковками, предусмотрены резидентные парковочные разрешения стоимостью 3 тысячи рублей в год. К тому же предусмотрено бесплатное пользование парковками для инвалидов, многодетных семей и владельцев электромобилей при условии оформления льготного парковочного разрешения.