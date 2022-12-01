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НовостиОбщество1 декабря 2022 14:33

Сергей Горин избран председателем Общественной палаты Нижнего Новгорода

Его выбрали единогласно
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сергей Горин избран председателем Общественной палаты Нижнего Новгорода

Сергей Горин избран председателем Общественной палаты Нижнего Новгорода

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Советник губернатора, бывший министр культуры Нижегородской области Сергей Горин возглавил Общественную палату Нижнего Новгорода третьего созыва. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».

Сергей Горин был избран председателем единогласно. Его заместителями стали Александр Заремба, Жанна Никонова и Роман Пермяков.

– Поздравляю, Сергей Александрович! Всегда приятно работать вместе с вами, – отметил Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

Напомним, формирование нового, третьего созыва Общественной палаты Нижнего Новгорода завершилось 10 ноября 2022 года. Первое заседание Общественной палаты было запланировано на 1 декабря 2022 года в 17.00.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин назначил Сергея Горина советником губернатора в 2018 году.