Общественная палата третьего созыва сформирована в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Формирование нового, третьего созыва Общественной палаты Нижнего Новгорода завершилось 10 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода напомнили, что формирование Общественной палаты проходит в три этапа, в каждом из которых выбирают по 10 членов созыва. На первом и втором этапах двадцатку выбирают глава города и городская Дума Нижнего Новгорода. На третьем этапе путем тайного голосования утвержденные члены Палаты выбирают десятку из кандидатов, которые подали документы, но не были выбраны ранее.

В третью десятку Общественной палаты вошли: Антипов Александр Валерьевич, Буланов Андрей Сергеевич, Вовк Андрей Алексеевич, Карташев Кирилл Андреевич, Ризатдинов Айдар Марсович, Судьин Сергей Александрович, Трефилова Любовь Александровна, Умяров Ринат Анвярович, Шарова Александра Лориевна, Шухрин Сергей Дмитриевич.

Мэр города Юрий Шалабаев отметил, что каждый кандидат «пришел» в общественную деятельность по-разному.

– Но объединяет их одно – большой профессиональный и жизненный опыт. Он, несомненно, пригодится в работе палаты и в реализации новых, интересных социальных проектов, – добавил Юрий Шалабаев.

Первое заседание Общественной палаты запланировано на 1 декабря 2022 года в 17.00.