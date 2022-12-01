Полицейские изучают видео с нападением на подростка в Нижнем Новгороде

Заявлений в полицию по этому случаю не поступало. Скриншот из Телеграм-канала "Нижний №1".

Полиция изучает кадры нападения на несовершеннолетнего в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сообщаем, что по данному инциденту в органы внутренних дел сообщения и заявления не поступали. Видео, опубликованное в сети Интернет изучается сотрудниками полиции, - уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел утром 29 ноября на улице Надежды Сусловой. Как сообщает «Нижний №1» водитель «Мазды» попытался объехать шлагбаум, но у него не получилось. Проходивший мимо подросток решил снять неудачные попытки автомобилиста. Мужчина пришел в ярость, оставил свой автомобиль, повалил ребенка и, очевидно, потребовал удалить видео. После этого нападавший спокойно сел в автомобиль, а подросток ушел в неизвестном направлении.