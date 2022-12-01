Нижегородский водитель избил подростка за то, что тот снимал его на видео ФОТО: скриншот видео в телеграм-канале «Нижний №1»

Нижегородский водитель избил подростка за то, что тот снимал на видео нарушение автомобилистом ПДД. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

Водитель автомобиля Mazda пытался объехать закрытый шлагбаум на улице Надежды Сусловой. Но у него не получилось. Объезд очень узкий и не предусмотрен для машин.

И вот водитель увидел, как мимо проходящий подросток фотографирует или снимает на видео его тщетные попытки объезда. Тогда он бросился на мальчика, ударил его и повалил на землю. Вероятно, он требовал подростка удалить то, что тот успел заснять.

После этого инцидента водитель спокойно сел в машину.

Ранее мы сообщали, что мужчина заплатит штраф за то, что ударил подростка в магазине Дзержинска.