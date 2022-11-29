В Выксунской ЦРБ ремонтируют поликлинику, лабораторию и сельскую амбулаторию. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Выксунской ЦРБ ремонтируют поликлинику, лабораторию и сельскую амбулаторию, сообщили в региональном Минздраве.

Ремонт осуществляется поэтапно в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На данный момент работы проходят на третьем этаже городской поликлиники и в помещении клинической лаборатории, там проводят косметический ремонт.

Уже в марте 2023 года полностью восстановят стены, полы и потолки. Строители установят новые окна и двери. Еще в рамках проекта закупят новую мебель для терапевтического и офтальмологического отделений ЦРБ.

Также строительные работы ведутся по обновлению врачебной амбулатории в селе Новодмитриевка Выксунского района.

- Сейчас здесь ведутся работы по замене электропроводки и укреплению лестничных пролетов, проводится косметический ремонт второго этажа здания. Полностью все ремонтные работы в амбулатории планируется окончить к маю 2023 года, — рассказала главный врач Выксунской ЦРБ Анастасия Соколова.

В настоящий момент все работы ведутся в соответствии с графиком. Кроме того, в 2023—2024 годах ремонт проведут еще в шести учреждениях Выксунской ЦРБ — это Вильской, Досчатинской и Шиморской больницах, фельдшерско-акушерских пунктах Новая Деревня и в селе Чупалейка, а также офисе врача общей практики в селе Мотмос.