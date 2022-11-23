111 медицинских учреждений отремонтируют в Нижегородской области в 2022 году

111 медицинских учреждений в Нижегородской области будет отремонтировано в 2022 году. Все эти работы ведутся по программе модернизации первичного звена. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- 111 объектов в этом год будет отремонтировано. В совокупности со следующим годом уже начат ремонт 290 объектов. В следующем году и в 2024 году еще около 300 объектов будет отремонтировано, - заявил Глеб Никитин.

Напомним, ранее мы писали, что свыше 145 миллионов рублей планируется выделить на капитальный ремонт четырех нижегородских больниц – Шахунской, Навашинской, Ковернинской и Ветлужской ЦРБ. Соответствующее предложение уже поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.