Почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты на развитие бизнеса

Около 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты на развитие бизнеса. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

87 социальных предприятий получили гранты в размере более 42 млн рублей на развитие своего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Конкурс проходил в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, на грант до 500 тысяч рублей могли претендовать компании, которые состоят в реестре социальных предприятий.

В настоящее время в этом реестре числятся уже 340 социальных предпринимателей из Нижегородской области. Все они работают с детьми, пожилыми людьми, а также социально незащищенными категориями населения.

Большинство заявок на конкурс поступило из Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также Павловского и Уренского районов.

- На средства грантов социальные предприниматели планируют как открывать новые, так и развивать действующие проекты на территории Нижегородской области. Среди проектов-победителей - реабилитационные центры, организация дополнительного образования для развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, открытие спортивных секций, студий народного творчества, - добавил Максим Черкасов.