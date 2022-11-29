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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:07

Почти 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты на развитие бизнеса

Гранты на сумму более 42 млн рублей получили нижегородцы
Полина ШИБАЛКИНА
Около 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты на развитие бизнеса.

Около 90 нижегородских социальных предпринимателей получили гранты на развитие бизнеса.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

87 социальных предприятий получили гранты в размере более 42 млн рублей на развитие своего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Конкурс проходил в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, на грант до 500 тысяч рублей могли претендовать компании, которые состоят в реестре социальных предприятий.

В настоящее время в этом реестре числятся уже 340 социальных предпринимателей из Нижегородской области. Все они работают с детьми, пожилыми людьми, а также социально незащищенными категориями населения.

Большинство заявок на конкурс поступило из Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также Павловского и Уренского районов.

- На средства грантов социальные предприниматели планируют как открывать новые, так и развивать действующие проекты на территории Нижегородской области. Среди проектов-победителей - реабилитационные центры, организация дополнительного образования для развития детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, открытие спортивных секций, студий народного творчества, - добавил Максим Черкасов.