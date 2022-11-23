4,5 миллиарда рублей выделили в Нижегородской области на поддержку экономики в 2022 году

Около 4,5 миллиардов рублей было направлено в Нижегородской области на поддержку экономики в 2022 году. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в ходе своей прямой-линии.

- В прошлый раз мы встречались после двух ковидных лет и мы обсуждали поддержку экономики, подводили итоги празднования 800-летия. И, казалось, что мы выходим уже на какую-то спокойную траекторию. Но, оказалось, что 22-год не только не проще, но и заставил столкнуться с новыми вызовами. В том числе мы столкнулись с геополитическими санкционными вызовами для экономики, - рассказал Глеб Никитин. -Было принято около 70 мер, направленных на поддержку экономики. Так или иначе на эти цели было выделено около 4,5 миллиарда рублей. Это позволило нам почти по всем отраслям чувствовать себя лучше, чем в среднем по России.

По словам губернатора, регион везде показывает лучшие показатели, и нигде на данный момент по прогнозу не падаем : и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в других сферах.

- Может быть за исключением только сферы услуг и торговли. И то только в определенных сферах. Это связано в том числе с уходом компаний из недружественных стран, - отметил Глеб Никитин.