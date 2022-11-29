Прокуратура начала проверку после задымления в школе № 88 в Новинках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку в связи с задымлением в школе № 88 в Новинках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, из-за задымления из школы были эвакуированы 420 человек, среди которых 400 детей. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

- Предварительной причиной послужила неисправность электропроводки, - сообщили в прокуратуре. - Учащиеся были своевременно эвакуированы.

По данным прокуратуры, по итогам проверки будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности и о несовершеннолетних. Если будут обнаружены основания, то прокуратурой будут приняты меры.