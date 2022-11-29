420 человек эвакуировали из школы № 88 в Новинках из-за задымления. ФОТО: Яндекс. панорама

Сегодняшнее утро выдалось на редкость беспокойным для школы № 88 в поселке Новинки в Нижнем Новгороде – там из-за короткого замыкания пришлось эвакуировать всех учеников и преподавателей.

- Сообщение о задымлении в школе № 88 в поселке Новинки поступило в 11:27 29 ноября, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехала пожарная бригада. Первым делом из здания было эвакуировано 420 человек, среди которых 400 детей. Ни погибших, ни пострадавших нет.

Как выяснилось впоследствии, причиной задымления стало короткое замыкание. К счастью, пожара из-за этого не возникло. Однако эвакуировать людей все равно пришлось.

- На данный момент учебный процесс в школе полностью восстановлен, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, ранее мы писали, что очередная волна эвакуаций школ прокатилась по Нижнему Новгороду в январе 2022 года. Очевидцы сообщали об эвакуации учеников сразу нескольких школ. В частности, в списке значились школ № 24, 46, 1, 14, 85.