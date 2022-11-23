Ледяной дождь, поддержка экономики и Школа 800: Чем запомнилась прямая линия Глеба Никитина. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главным политическим событием сегодняшнего дня стала прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Она длилась больше трех часов, и за это время глава региона успел ответить на самые важные для нижегородцев вопросы. «Комсомолка» собрала самые яркие моменты прямой линии.

О последствиях ледяного дождя

Разумеется, в центре внимания прошедшего мероприятия стал ледяной дождь, обрушившийся на Нижегородскую область накануне. С последствиями стихии в регионе боролись всю ночь и все утро.

- 345 населенных пунктов Нижегородской области остаются без электричества после ледяного дождя, - рассказал Глеб Никитин. - Со вчерашнего вечера мы проводим постоянные штабы. Согласно последнему докладу, мы не выходим за нормативные сроки в восстановлении энергоснабжения, которые составляют сутки. Где видим, что могу возникнуть сложности, муниципалитетам дано указание готовить генераторы и другие источники альтернативного энергоснабжения. Сейчас энергетики работают в усиленном режиме, в «Нижновэнерго» откомандировано 27 бригад из других регионов.

Об уборке снега

Впрочем, ледяной дождь – не единственное стихийное бедствие, обрушившееся на регион. Буквально в минувшие выходные в Нижегородской области боролись с последствиями снегопада. И справились с ними довольно успешно.

- Для работы на дорогах Нижнего Новгорода этой зимой будет привлечено 462 единицы снегоуборочной техники, - отметил глава региона. - В прошлом году было приобретено 217 новых единиц техники в Нижнем Новгороде, в этом году приобретается ещё 90. И, в общем, сейчас на дороги вышло 462 единицы техники, - объяснил глава региона. При этом 402 единицы техники из 462 принадлежат муниципалитетам, то есть это та техника, которая является доступной городу.

О поддержке экономики

Отдельно глава региона затронул и экономические вопросы. Они оставались в центре внимания региональных властей в течение всего года.

- В прошлый раз мы встречались после двух ковидных лет, и мы обсуждали поддержку экономики, подводили итоги празднования 800-летия. И, казалось, что мы выходим уже на какую-то спокойную траекторию. Но, оказалось, что 22-год не только не проще, но и заставил столкнуться с новыми вызовами. В том числе мы столкнулись с геополитическими санкционными вызовами для экономики, - рассказал Глеб Никитин. -Было принято около 70 мер, направленных на поддержку экономики. Так или иначе на эти цели было выделено около 4,5 миллиарда рублей. Это позволило нам почти по всем отраслям чувствовать себя лучше, чем в среднем по России.

О Школе 800

Затронул глава региона и многострадальную Школу 800. Ее строительство планировали завершить еще к юбилею города. Однако достроили только сейчас – правда, пока только корпус в Верхних Печерах.

- Мы ввели школу в эксплуатацию, но это не значит, что мы можем начинать набор. Он начнется только после прохождения лицензирования. Роспотребнадзор буквально вчера приступил к работе, которую планируется завершить к концу года, если не будет никаких существенных замечаний, - отметил Глеб Никитин. - Само обучение запланировано на начало третьего триместра, с 27 февраля. Соответственно в январе будет объявлен порядок зачисления и отбора учеников в Школу.

По словам губернатора, все это будет происходить в контакте с родителями. Для детей и родителей будут организованы адаптационные дни, которые позволят ученикам привыкнуть к правилам.

- Чтобы не ломать учебный процесс в других школах, в середине года не будут набираться дети в первый и выпускные классы, - рассказал Глеб Никитин. - Будут пока учиться школьники со 2 по 8 классы.

О транспорте

Однако больше всего нижегородцев интересовала тема транспорта. Несмотря на запуск новой транспортной схемы, вопросов в этой сфере меньше не стало. Горожане по-прежнему жалуются на переполненные автобусы и их долгое ожидание на остановках. Сегодня глава региона объяснил причину такой ситуации.

- Главной проблемой остается нехватка водителей, - отметил глава региона. – Чтобы решить эту проблему, мы решили повысить зарплаты водителей и привлечь новых сотрудников, в том числе вахтовиков. Мы уже приобрели общежитие для тех, кто работает вахтовым методом.

Также для общественного транспорта планируется создать еще больше выделенных полос. Одновременно с этим в городе планируют реформировать систему электротранспорта.

- Городской электротранспорт у нас находится в очень изношенном состоянии. В связи с этим мы подписали огромный, самую большую в стране и самую комплексную концессию по обновлению электротранспорта, - отметил Глеб Никитин. - В отличие от других городов, у нас будут заменены все пути в двухпутном исполнении и будет закуплено 170 единиц подвижного состава трамваев. Это новейшие машины, которые будут тихо и плавно ходить. Первый новый трамвай мы ожидаем уже в этом году в рамках этой концессии.

О поддержке мобилизованных

Много вопросов касалось и мер поддержки мобилизованных. Как стало известно, теперь предназначенные для них льготы распространят на всех военнослужащих, задействованных в зоне СВО.

- Все меры, связанные с экипировкой и оборудованием, мы постоянно докручиваем, так как для нас это в новинку, - отметил Глеб Никитин. – То же самое касается и льгот. Мы решили, что все те льготы – ЖКХ, оплата детсадов, школьное питание и т.д. – будут распространяться на всех военнослужащих, побывавших в зоне СВО. Было много возмущений от нижегородок – а чем мой хуже? Но надо понимать разницу. Одно дело, когда человек выбрал свой путь и это его профессия, а другое дело – когда выдернули из мирной жизни. Поэтому выплаты со стороны Минобороны и президентом выделяются разные. Однако льготные вещи мы сделали одинаковые для всех.

Ранее мы писали, что с мобилизованными нижегородцами заключат военный социальный контракт, предполагающий целый комплекс новых мер поддержки. Новые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.

О медицине

111 медицинских учреждений в Нижегородской области будет отремонтировано в 2022 году. Все эти работы ведутся по программе модернизации первичного звена.

- 111 объектов в этом год будет отремонтировано. В совокупности со следующим годом уже начат ремонт 290 объектов. В следующем году и в 2024 году еще около 300 объектов будет отремонтировано, - заявил Глеб Никитин.

Новые меры поддержки предусмотрены и для медицинских кадров. С 2023 года в Нижегородской области стартует льготная ипотека, предназначенная для медиков, учителей и других социально ориентированных профессий. Также медики смогут рассчитывать на соответствующие подъемные средства.

- С нового года стартует новая ипотека для всех социальных работников – мы будем субсидировать приобретение жилья, - рассказал губернатор. - Также прорабатывается вопрос о дополнительных подъемных как для медсестер, так и для врачей общей практики, а также отдельных подъемных для дефицитных специалистов. Они предназначены уже не на жилье, а просто в качестве средств для их прихода в профессию. Если эти меры не помогут, будем вырабатывать другие. Несмотря на то, что выпуски ПИМУ каждый год хорошие, кадров не хватает – люди идут в частные клиники и остаются в Нижнем.