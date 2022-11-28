Среднемесячная зарплата по Нижегородской области возросла до 46,5 тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Среднемесячная зарплата нижегородцев составила 46,5 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2021 годом на 11,2%. Данные по рынку труда за сентябрь 2022 года подготовил Нижегородстат.

Заработная плата с января по сентябрь 2022 года составила 44,6 тысячи рублей.

Самая высокая ежемесячная зарплата в 86,5 тысячи рублей оказалась у сотрудников информации и связи. Немного меньше в сентябре получили работники водного транспорта. Их зарплата составила 84,3 тысячи рублей. Также одной из высокооплачиваемых деятельностей связана с наукой. Нижегородцы, занимающиеся исследованиями и разработками, в среднем за месяц получают 83,7 тысячи рублей.

Самая низкая зарплата, по статистическим данным, у рыболовов. Они получают 16,2 тысячи рублей.

Напомним, Нижегородская область заняла 33 место в рейтинге регионов России по неравенству зарплат. Согласно данным РИА Рейтинг, только 4,5% нижегородцев получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. При этом 23,6% жителей региона получают менее 20 тысяч рублей, а самая распространенная заработная плата колеблется на уровне 21-45 тысяч рублей.