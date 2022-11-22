Нижегородская область возглавила рейтинг ПФО по доле высокооплачиваемых работников

В общероссийском рейтинге наш регион занял 33 место. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская область заняла 33 место в рейтинге регионов России по неравенству зарплат. Согласно данным РИА Рейтинг, только 4,5% нижегородцев получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. При этом 23,6% жителей региона получают менее 20 тысяч рублей, а самая распространенная заработная плата колеблется на уровне 21-45 тысяч рублей.

По этим показателям регион уступает среднему рейтингу по России , согласно которому более 100 тысяч рублей получают 9,9% жителей, а самая распространенная зарплата в стране 25-60 тысяч рублей.

О ситуации в ПФО

Следует отметить, что в общероссийском рейтинге Приволжье в целом смотрится не очень комплиментарно — ни один из 14 регионов не соответствует средним показателям. При этом в Нижегородской области сконцентрирован наибольший процент высокооплачиваемых работников, да и вообще обстановка с зарплатами считается самой благоприятной. Доля высокооплачиваемых работников превышает 4% еще в Пермском крае, Башкортостане и Татарстане, в остальных девяти регионах эта цифра еще ниже. При этом Татарстан лидирует по размеру наиболее распространенной зарплаты — от 24 до 50 тысяч рублей, что тоже ниже среднего. Процент жителей с низкой зарплатой в республике также выше среднего.

В целом, Нижегородская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан и Самарская область идут в национальном рейтинге очень плотно и занимают практически соседние строчки, в то время как в других регионах Приволжья ситуация неоднородная.

Самый худший показатель у Мордовии, которая занимает 83 строчку из 85. Низкие зарплаты там получает четверть населения, а наиболее распространенной зарплатой является 20-39 тысяч рублей. Свыше 100 тысяч рублей получают только 1,4% местных. В Марий Эл процент низкооплачиваемых работников выше — 28,2%, но и доля граждан с высокими зарплатами тоже больше — 1,7%. В этих двух регионах, а также в Кировской и Пензенской областях, Чувашии наиболее популярная зарплата не превышает 40 тысяч рублей.

В северных регионах больше высокооплачиваемых работников

Сразу в пяти российских регионах доля работников, получающих более 100 тысяч рублей, превышает 30%, и, как следствие, наиболее распространенные зарплаты там тоже могут составлять до 164 тысяч рублей. Речь идет про регионы на севере и востоке страны — Чукотка, ЯНАО, Магаданская область, Ненецкий АО. Замыкает пятерку Москва, где самые распространенные зарплаты он 45 до 129 тысяч рублей. Аналитики объясняют такой перевес тем, что в регионах с суровым климатом хорошо развита добывающая промышленность, а столицы выполняют функцию финансовых центров.

И все же Санкт-Петербург в первую десятку не попал, заняв 11 позицию рейтинга. Здесь свыше 100 тысяч рублей получают 16,9% местных, а наиболее распространенная зарплата составляет от 36 до 81 тысячи рублей.

Последнюю строчку рейтинга занимает Калмыкия, где зарплату меньше 20 тысяч рублей получают 31,6% населения, наиболее распространены зарплаты в 18-36 тысяч рублей.

Как считали?

Рейтинг составлен на основе официальной статистики по 85 российским регионам за период с сентября 2021 года по август 2022 года. Учитывались чистые зарплаты по крупным и средним организациям. Цифры в графе «Диапазон самых распространенных зарплат в регионе» - это те суммы, которые получают более половины работающих местных жителей.

В статистике не учитывались ЛНР и ДНР, а также Запорожская и Херсонская области, так как по ним пока получено недостаточно данных.