Первые пять трамваев по концессии поступят в Нижний Новгород до конца 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые пять трамваев по концессионному соглашению поступят в Нижний Новгород до конца 2022 года. Об этом сообщили представители регионального министерства транспорта, отвечая на вопросы нижегородцев в ВКонтакте.

Ранее нижегородские власти объявили о грядущей масштабной модернизации наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде. Согласно программе в рамках концессии по обновлению электротранспорта планируется закупить 170 трамваев.

- Первые пять трамваев по концессии город планирует получить к концу года, – сообщили в региональном минтрансе.

По словам губернатора Глеба Никитина, в Нижнем Новгороде будет реализована самая большая и сама комплексная в стране концессия по обновлению электротранспорта.

- В отличие от других городов, у нас будут заменены все пути в двухпутном исполнении и будет закуплено 170 единиц подвижного состава трамваев. Это новейшие машины, которые будут тихо и плавно ходить, - пояснил глава региона.