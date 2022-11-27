Троллейбус загорелся в Нижнем Новгороде 26 ноября
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Троллейбус загорелся в Канавинском районе Нижнего Новгорода поздним вечером 26 ноября.
– В 21.50 поступило сообщение о пожаре в троллейбусе на пересечении улиц Электровозная – Путейская в Канавинском районе, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Известно, что по этому маршруту последний троллейбус отправляется в 20.54.
Когда спасатели прибыли на место пожара, транспорт был пуст. Жертв и пострадавших, к счастью, не было.
Пожар оперативно был ликвидирован к 22.10. Обгорела кабина водителя.
Обгорела кабина водителя
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сотрудники МЧС предполагают, что причиной возгорания стало неисправное электрооборудование троллейбуса.
Ранее мы сообщали, что трамвай №6 загорелся в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 21 октября. Тогда транспорт выгорел дотла, от него почти ничего не осталось.