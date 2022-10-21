Трамвай №6 за считанные минуты выгорел дотла в центре Сормова днем 20 октября

О возгорании стало известно в 16:21. Фото: "Нижний Новгород онлайн".

Трамвай №6 загорелся в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 21 октября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение об этом происшествии поступило в экстренную службу в 16:21. В считанные минуты пожарные подоспели к дому 4 по улице Ефремова, около которого происходило горение вагона.

- В 16:32 объявлена локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 16:34 ликвидация открытого горения. В 17:23 объявлена ликвидация последствий пожара на той же площади , - добавили в ведомстве.

Всего в тушении пламени задействованы 22 сотрудника личного состава МЧС, используется 4 единицы пожарной техники.

Судя по фотографиям очевидцев, пожар разгорелся очень быстро. В небо поднялся столб черного дыма, который видно за сотни метров.

Масштабы пожара видны за сотни метров. Фото: "NN Today"

В результате трамвай выгорел дотла, от него почти ничего не осталось.

В результате трамвай выгорел дотла. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал, погибших нет. Сотрудники ведомства все еще находятся на месте происшествия, поэтому информация будет обновляться. Причина происшествия устанавливается. Известно, что в момент, когда произошло возгорание, трамвай выполнял маршрут №6.

В настоящее время прокуратура Нижнего Новгорода организовала проверку по факту случившегося. По информации пресс-службы прокуратуры региона, пассажиры трамвая успели своевременно эвакуироваться.

- Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений -будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре региона.

По уточненной информации регионального ГУ МЧС, в результате пожара пострадал 34-летний водитель трамвая. Пострадавшего госпитализировали.