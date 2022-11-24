11 лет колонии получил рецидивист за убийство соседа в центре Нижнего Новгорода

Пострадавший получил не менее 14 ножевых ранений. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

64-летний мужчина признан виновным в убийстве соседа в центре Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел днем 27 сентября в квартире одного из домов на улице Алексеевской.

- В ходе бытового конфликта подсудимый нанес 68-летнему соседу несколько ударов ножом по телу. Потерпевший смог выбежать на улицу, где скончался от полученных телесных повреждений в непосредственной близости от дома, в котором проживал, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Нижегородского районного суда уточнили, что пострадавший получил не менее 14 ножевых ранений по груди, животу, голове и конечностям.

Тело жертвы обнаружили на территории Мытного рынка недалеко от того самого дома. При расследовании выяснилось, что мужчины проживали в одной квартире и на этой почве у них постоянно происходили конфликты.

- Подсудимый ранее неоднократно был судим, в том числе и за совершение аналогичного преступления. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал, - добавили в следственном комитете.

Обвиняемый пояснил, что умысла на убийство не имел. По решению суда он получил 11 лет колонии особого режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.