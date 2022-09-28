Убийство в центре Нижнего Новгорода: рецидивист не поделил квартиру с соседом и схватился за нож

Трагический случай произошел 27 сентября. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

64-летнего мужчину подозревают в убийстве соседа в центре Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия произошла днем 27 сентября на улице Алексеевской областного центра. Оба мужчины находились в квартире и ссорились.

- В ходе бытового конфликта подозреваемый нанес соседу несколько ударов ножом по телу. Потерпевший смог выбежать на улицу, где скончался от полученных телесных повреждений в непосредственной близости от дома, в котором проживал, - добавили в пресс-службе.

Тело 68-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили на территории Мытного рынка, о чем нижегородцы сразу же сообщили в соцсетях.

- Мужчина скончался на месте, - сообщил анонимный очевидец в Телеграм-канале «Нижний №1».

- Как установили следователи СК, оба фигуранта проживали в одной квартире. При этом, длительное время на бытовой почве между ними были конфликты именно из-за совместного проживания. Подозреваемый ранее неоднократно был судим, в том числе и за совершение аналогичного преступления, - добавили в следственном комитете.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ведется расследование уголовного дела.