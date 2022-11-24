575 деревьев упали из-за ледяного дождя в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

575 упавших деревьев зафиксировали после ледяного дождя в Нижнем Новгороде на утро 24 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Юрий Шалабаев.

Коммунальщики продолжают устранять последствия ледяного дождя, обрушившегося на Нижний Новгород и Нижегородскую область ночью 22 ноября. Службы быстро реагируют и выезжают на места падения деревьев.

– Объем работ большой, мы работаем в режиме «24/7». В первую очередь убираем деревья, которые мешают проезду. Затем деревья, которые упали во дворах, – отметил Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода также отметил, что коммунальные службы продолжают просыпать солью и реагентами дороги и тротуары.