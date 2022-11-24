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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:37

Пациентов больницы в Нижегородской области эвакуировали из-за отключения тепла

На систему теплоснабжения больницы повлияли погодные условия
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пациентов больницы в Нижегородской области эвакуировали из-за отключения тепла ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Пациентов больницы в Нижегородской области эвакуировали из-за отключения тепла ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Пациентов больницы в поселке Работки Нижегородской области эвакуировали из-за отключения тепла. Поселок остался без электричества и тепла после ледяного дождя в Нижнем Новгороде 23 ноября 2022.

– В связи с падением температуры в помещениях больницы всех пациентов решено было перевезти в Кстовскую ЦРБ, – сообщает в своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов.

На лечении в участковой больнице в Работках находилось 54 пациента. 15 из них являются паллиативными, 9 – терапевтического профиля и 30 – социального.

В Кстовской ЦРБ были подготовлены места в терапевтическом отделении. Пациентов оперативно и организованно эвакуировали на 10 автомобилях скорой помощи.

Как отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области, в поселке Работки коммунальщики параллельно занимались ремонтом энергосетей.