Глеб Никитин заявил о дефиците водителей автобусов в Нижегородской области Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Глеб Никитин заявил о дефиците водителей автобусов в Нижегородской области. О мерах привлечения кадров в сферу общественного транспорта губернатор рассказал в ходе прямой линии 23 ноября 2022 года.

Нижегородцы продолжают жаловаться на долгое ожидание автобусов, маршрутки иной раз приходится брать штурмом.

Губернатор отметил, что за последние годы подвижный состав был серьезно обновлен. Проблема нехватки водителей в «Нижегородпассажиравтотрансе» остается одной из главных.

– Проблему дефицита водителей общественного транспорта решаем за счет повышения зарплаты и привлечения новых сотрудников, в том числе вахтовиков, – сообщил Глеб Никитин. – Уже приобрели общежитие для тех, кто работает вахтовым методом. Сейчас там проводится ремонт.

Глава региона также отметил, что создание выделенных полос изменит ситуацию с интервалами движения. Кроме того, планируется график по схеме «разрывных смен». Он позволит работать максимальному количеству автобусов в часы пик.

Напомним, по словам Глеба Никитина, как только расписание выхода транспорта начнет соблюдаться, проблема долгого ожидания отпадет сама собой и люди увидят преимущества новой транспортной схемы.