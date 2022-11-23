Никитин назвал причину долгого ожидания автобусов в Нижнем Новгороде

По словам губернатора, на линию выходит недостаточное количество транспортных единиц. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Глава региона Глеб Никитин прокомментировал длительное ожидание автобусов в Нижнем Новгороде. В ходе прямой линии 23 ноября губернатор отметил, что транспортная реформа обсуждалась на различных площадках — в районах и на онлайн-платформах. Также была создана горячая линия. Все жалобы были отработаны.

- Мы не просто объяснили, что все делаем правильно. Многое было учтено и изменено в части транспортной реформы. В качестве интеллектуальной транспортной системы и в качестве транспортной схемы я уверен. Другой вопрос что сейчас действительно 45-50 минут ждут люди автобуса. Тут дела не в реформе, связанной с изменением маршрутов а в том, что кардинально не хватает автобусов на линии, причем самих машин у нас достаточно, - сказал Никитин.

По его словам, как только расписание выхода транспорта начнет соблюдаться, проблема отпадет сама собой и люди увидят преимущества новой транспортной схемы.

Кроме того за счет создания выделенных полос есть возможность снизить воздействие пробок на частоту движения транспорта.