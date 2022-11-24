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НовостиОбщество24 ноября 2022 6:27

Электротранспорт ходит с перебоями в Нижнем Новгороде из-за последствий ледяного дождя 24 ноября

Местами провода обледенели, местами были повреждены ветками деревьев
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Трамваи ходят с перебоями из-за обледенения проводов. Фото: тг-канал "Нижний 24"

Трамваи ходят с перебоями из-за обледенения проводов. Фото: тг-канал "Нижний 24"

В Нижнем Новгороде продолжается борьба с последствиями ледяного дождя, который шел два дня подряд. Утром 24 ноября трамваи и троллейбусы по-прежнему ходят с перебоями, сообщается на странице Новой маршрутной сети ВКонтакте.

- В связи обильным обледенением контактных проводов и деревьев наблюдаются постоянные задержки в движении электротранспорта по причине падения крупных веток на контактную сеть и обрывов контактных проводов, - пояснили в ГКУ НО «ЦРТС».

Так, наблюдаются перебои в работе трамваев №5 и 19: по маршруту их следования на проспекте Гагарина на контактную сеть упало дерево. Кроме того, около дома №156 по проспекту Гагарина произошел сход вагона, причины сейчас устанавливаются.

С задержками утром ходил и трамвай №2 – причиной стал посторонний провод на контактной сети на улице Белинского.

Аварийный службы трудились всю ночь, чтобы восстановить движение электротранспорта в полном объеме. 6 трамваев и 6 троллейбусов беспрерывно ездили всю ночью для поддержания путей и контактной сети.