Глеб Никитин вручил мобилизованным нижегородцам первые наборы необходимых вещей

Глеб Никитин встретился с мобилизованными нижегородцами. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Губернатор Глеб Никитин встретился с нижегородцами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Глеб Никитин вручил мобилизованным первые наборы необходимых вещей, в числе которых спальный мешок и кнопочный телефон. О том, что принято решение снабжать призывников дополнительной экипировкой, нижегородские власти заявили накануне. В такой комплект кроме спальника и телефон войдут тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), сухпаек, аптечка и другие предметы первой необходимости.

- Считаем, что должны помочь нашим нижегородцам, поэтому собираем им необходимые вещи. С военными на связи, оперативно решаем вопросы. Наша задача - дать поддержку и помощь тем, кто мобилизован, и их семьям, - написал Глеб Никитин.

Также он заявил, что в региональном правительстве работают со всеми поступающими жалобами, касающимися нарушений при частичной мобилизации.

- Отслеживаем обращения о мобилизации тех, кто не соответствует критериям, или тех, кто не должен быть мобилизован в первую очередь. Если неправильно мобилизовали, будем решать, чтобы вернули, - заявил губернатор.

Частичная мобилизация в Росси была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ.