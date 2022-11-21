Ледяной дождь и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 22 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мокрый снег с дождем ожидается 22 ноября на территории Нижегородской области. В связи с этим на дорогах весьма вероятна гололедица. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- Рекомендуется выбирать скорость исходя из дорожных и погодных условий, - предупредили в ведомстве. – В связи с погодной ситуацией особенно важно соблюдать дистанцию, исключить резкие маневры и торможение. При этом тормозной путь увеличивается более чем в три раза.

По данным ГИБДД, к изменению погодных условий должны быть готовы и пешеходы. В частности, рекомендуется не стоять на краю проезжей части и при переходе дороги обязательно убедиться в своей безопасности. Также очень важно использовать на одежде светоотражающие элементы.

Напомним, ранее мы писали, что сильный снегопад снова ожидается в Нижнем Новгороде 22 ноября. В связи с этим главы районов и дорожных предприятий перешли на практически круглосуточный режим работы.

- В выходные в городе на дорогах работало до 460 единиц техники одновременно и 900 дорожных рабочих, также техника ДУКов, и дворники убирали придомовые территории, - напомнил Юрий Шалабаев. - Если в субботу упор был сделан на расчистку основных дорог, то уже в воскресенье - на вывоз.