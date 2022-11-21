Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 22 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный снегопад снова ожидается в Нижнем Новгороде 22 ноября. В связи с этим главы районов и дорожных предприятий перешли на практически круглосуточный режим работы. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, подвод итоги прошедшего совещания.

- В выходные в городе на дорогах работало до 460 единиц техники одновременно и 900 дорожных рабочих, также техника ДУКов, и дворники убирали придомовые территории, - напомнил Юрий Шалабаев. - Если в субботу упор был сделан на расчистку основных дорог, то уже в воскресенье - на вывоз.

По словам мэра, в ожидании нового снегопада в администрации Нижнего Новгорода оценили количество располагаемой техники и график работы бригад. При этом главы районов и дорожных предприятий будут работать практически круглосуточно.

- Здесь сильно помогает система «Лобачевский», которая позволяет онлайн отслеживать количество снегоуборочных машин по всему городу. К ней подключены все, включая ДУКи, - отметил глава Нижнего Новгорода.