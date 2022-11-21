Нижегородский доброволец из танкового полка пожаловался на мизерные выплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доброволец нижегородского танкового батальона им. Минина пожаловался на слишком низкие выплаты, размер которых в десятки раз меньше обещанного. Об этом Дмитрий из Дзержинска написал на странице губернатора Глеба Никитина ВКонтакте.

Как рассказал военнослужащий, он ушел на СВО добровольцем в начале августа. С тех пор ему ежемесячно приходят выплаты, размер которых не превышает 14 тысяч рублей.

- Выплата лично мне за август – 13 400 рублей, за сентябрь – 14 000 рублей ,за октябрь 8 500 рублей. Где обещанные в военкомате 250-300 тысяч? – вопрошает мужчина.

По его словам, гуманитарная помощь, которую на постоянной основе отправляют из регионов в зону СВО и приграничные территории, тоже не всегда доходит до адресатов в полном объеме.

- Бардак ужасный. Гуманитарку разграбливают околоштабные герои-вояки, а до тех, кто находится за «ленточкой» доходит то, что не приглянулось замполиту или старшине, - возмущается Дмитрий.

Губернатор ознакомился с жалобой и обещал разобраться после уточнения всех данных.

- Гуманитарку в последний раз отдавали лично в руки. Про выплаты переговорил с военкомом, занимаются решением этого вопроса, - написал Глеб Никитин.