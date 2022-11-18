Пешеходный мост на Бору достроят в декабре 2022 года. Фото: ИРГСНО

Строительство пешеходного моста в районе общественной территории «Борское Волгоречье» закончат в декабре этого года. Об этом сообщает Newsroom24 с ссылкой на администрацию города Бор Нижегородской области.

Напомним, что совсем недавно заказчик проекта расторг контракт с прошлым подрядчиком из-за срывов сроков строительства.

- Подрядчик этих объектов включен в реестр недобросовестных поставщиков, директору внесено представление и решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - уточнили в ОНФ.

В результате, «Борстройзаказчик» заключили новый контракт с компанией «Мостопроектстрой» на 54,7 млн рублей.