Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 15:03

Пешеходный мост на Бору достроят в декабре 2022 года

Новым подрядчиком стала компания «Мостопроектстрой»
Полина ШИБАЛКИНА
Пешеходный мост на Бору достроят в декабре 2022 года. Фото: ИРГСНО

Пешеходный мост на Бору достроят в декабре 2022 года. Фото: ИРГСНО

Строительство пешеходного моста в районе общественной территории «Борское Волгоречье» закончат в декабре этого года. Об этом сообщает Newsroom24 с ссылкой на администрацию города Бор Нижегородской области.

Напомним, что совсем недавно заказчик проекта расторг контракт с прошлым подрядчиком из-за срывов сроков строительства.

- Подрядчик этих объектов включен в реестр недобросовестных поставщиков, директору внесено представление и решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - уточнили в ОНФ.

В результате, «Борстройзаказчик» заключили новый контракт с компанией «Мостопроектстрой» на 54,7 млн рублей.