На Бору расторгли контракты на строительство пешеходного моста и детского сада

Проект моста в «Борском Волгоречье». Фото: ИРГСНО

На Бору расторгли контракты на строительство пешеходного моста в районе общественной территории «Борское Волгоречье» и детского сада в микрорайоне Красногорка. Об этом сообщает Нижегородское отделение ОНФ в своем телеграм-канале.

По информации активистов, контракты были расторгнуты по инициативе заказчика из-за срыва сроков строительства.

- Подрядчик этих объектов включен в реестр недобросовестных поставщиков, директору внесено представление и решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - уточнили в ОНФ.

Кроме того, были найдены нарушения в сфере закупок при строительстве крытого футбольного манежа, по которому подрядчик также срывает сроки. После вмешательства прокуратуры были озвучены новые сроки сдачи объекта – 31 декабря 2022 года.