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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:48

На Бору расторгли контракты на строительство пешеходного моста и детского сада

Администрация будет искать нового подрядчика
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Проект моста в «Борском Волгоречье». Фото: ИРГСНО

Проект моста в «Борском Волгоречье». Фото: ИРГСНО

На Бору расторгли контракты на строительство пешеходного моста в районе общественной территории «Борское Волгоречье» и детского сада в микрорайоне Красногорка. Об этом сообщает Нижегородское отделение ОНФ в своем телеграм-канале.

По информации активистов, контракты были расторгнуты по инициативе заказчика из-за срыва сроков строительства.

- Подрядчик этих объектов включен в реестр недобросовестных поставщиков, директору внесено представление и решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - уточнили в ОНФ.

Кроме того, были найдены нарушения в сфере закупок при строительстве крытого футбольного манежа, по которому подрядчик также срывает сроки. После вмешательства прокуратуры были озвучены новые сроки сдачи объекта – 31 декабря 2022 года.