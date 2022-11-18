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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:27

Дополнительная полоса может появиться на улице Ванеева в Нижнем Новгороде в 2023 году

Речь идет об участке от улицы Республиканская до улицы Панина
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Расширение дороги.

Расширение дороги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расширение дороги на улице Ванеева планируется в Нижнем Новгороде в 2023 году. Дополнительная полоса может появиться на участке от улицы Республиканская до улицы Панина. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 18 ноября.

– Там пробки всё время возникают. Сейчас проектированием занимается ГУММиД, – подчеркнул директор МКУ «ЦОДД» Дмитрий Брылин.

Так, может появиться дополнительная полоса в сторону Советского района и комфортный левый поворот на улицу Панина.

Также было рассмотрено расширение пяти участков на Московском шоссе (около улиц Актюбинской, Вторчермета, Вязниковской, Лесного городка и остановки «Сады»). Сейчас ведется предпроектная работа.

Напомним, что участок дороги на перекрестке улиц Родионова и Бринского в Нижегородском районе расширят до четырех полос. Ожидается, что это позволит повысить его пропускную способность на 30%.

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