Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 12:05

Дорогу на перекрестке Родионова – Бринского расширят до четырех полос

Это позволит повысить пропускную способность участка на 30%
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дорогу на перекрестке Родионова – Бринского расширят до четырех полос.

Дорогу на перекрестке Родионова – Бринского расширят до четырех полос.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Участок дороги на перекрестке улиц Родионова и Бринского в Нижегородском районе расширят до четырех полос. Ожидается, что это позволит повысить его пропускную способность на 30%, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- После завершения работ будет четыре полноценных полосы движения из центра города: одна полоса налево на ул. Лысогорскую, две прямо на выезд из города и одна правоповоротная на ул. Бринского. Эффект, который мы планируем достигнуть, – это повышение пропускной способности перекрестка на 30%, - пояснил первый заместитель гендиректора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов.

Подрядчик должен успеть завершить все работы до морозов, а потому строительство ведется ударными темпами. Уже уложен бордюр, идет устройство асфальтобетонного основания, после чего в два слоя будет уложен асфальт. Работы планируется завершить в середине следующей недели.

Напомним, расширение дороги также было выполнено на улице Деловой в Нижнем Новгороде.