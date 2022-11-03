Дорогу на перекрестке Родионова – Бринского расширят до четырех полос. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Участок дороги на перекрестке улиц Родионова и Бринского в Нижегородском районе расширят до четырех полос. Ожидается, что это позволит повысить его пропускную способность на 30%, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- После завершения работ будет четыре полноценных полосы движения из центра города: одна полоса налево на ул. Лысогорскую, две прямо на выезд из города и одна правоповоротная на ул. Бринского. Эффект, который мы планируем достигнуть, – это повышение пропускной способности перекрестка на 30%, - пояснил первый заместитель гендиректора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов.

Подрядчик должен успеть завершить все работы до морозов, а потому строительство ведется ударными темпами. Уже уложен бордюр, идет устройство асфальтобетонного основания, после чего в два слоя будет уложен асфальт. Работы планируется завершить в середине следующей недели.

Напомним, расширение дороги также было выполнено на улице Деловой в Нижнем Новгороде.