Обыск прошел в квартире нижегородского блогера Андрея Рудого. Фото: YouTube

В квартире нижегородского Youtube-блогера Андрея Рудого в Дзержинске прошел обыск. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

- У меня дома практически не оказалось техники (кроме тормозного ноутбука, одолженного у тестя - его даже не стали изымать). В остальном ловить в помещении было нечего и некого, - написал блогер, уточнив, что всё происходило в присутствии его адвоката.

По его словам, причиной обыска стал пост ВКонтакте с изображением граффити, дискредитирующего ВС РФ. Сам Андрей Рудой сейчас находится за границей – он уехал в Европу после того, как в начале октября к нему впервые пришли првоохранительные органы и было возбуждено уголовное дело.

Напомним, аналогичное уголовное дело завели на нижегородского активиста Илью Мясковского.