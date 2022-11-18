Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 ноября 2022 8:26

Обыск прошел в квартире нижегородского блогера Андрея Рудого

Сам он сейчас находится за границей
Валерия МУРОМЦЕВА
Обыск прошел в квартире нижегородского блогера Андрея Рудого.

Обыск прошел в квартире нижегородского блогера Андрея Рудого.

Фото: YouTube

В квартире нижегородского Youtube-блогера Андрея Рудого в Дзержинске прошел обыск. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

- У меня дома практически не оказалось техники (кроме тормозного ноутбука, одолженного у тестя - его даже не стали изымать). В остальном ловить в помещении было нечего и некого, - написал блогер, уточнив, что всё происходило в присутствии его адвоката.

По его словам, причиной обыска стал пост ВКонтакте с изображением граффити, дискредитирующего ВС РФ. Сам Андрей Рудой сейчас находится за границей – он уехал в Европу после того, как в начале октября к нему впервые пришли првоохранительные органы и было возбуждено уголовное дело.

Напомним, аналогичное уголовное дело завели на нижегородского активиста Илью Мясковского.