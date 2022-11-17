Монолитные работы в ЖК «Воскресенская слобода» завершены на 90%. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Монолитные работы в нижегородском проблемном ЖК «Воскресенская слобода» выполнены на 90%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на региональную дирекцию по строительству.

Жилой комплекс в границах улиц Шевченко, 3-я Ямская, Большие Овраги начали строить в 2013 году, затем стройка была заморожена, а в 2019-м застройщик обанкротился. Сейчас дом достраивает региональная дирекция по строительству. На объекте трудится 25 человек и три единицы техники.

- На объекте в настоящий момент проводятся работы по устройству гидроизоляции и утеплителя кирпичной кладки цоколя, кладки из силикатного кирпича, восстановлению оконных проемов, устройству узлов крепления перегородок, монтажу внутренней системы холодного и горячего водоснабжения, монтажу наружной системы канализации, устройству гидроизоляции и утеплителя крышной котельной, - рассказал начальник управления по строительству региональной дирекции Денис Ляшенко.

После того, как эти работы будут завершены, строители будут вставлять окна, монтировать электропроводку, устанавливать лифты и перейдут к внутренней отделке помещений.

Ранее сообщалось, что в нижегородском ЖК «Новинки Smart City» завершилось строительство 8-этажного дома №7.