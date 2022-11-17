Строительство 8-этажного дома завершилось в нижегородском ЖК «Новинки Smart City». Фото: группа Вконтакте "Типичный ЖК Новинки Smart City Нижний Новгород"

Завершились основные общестроительные работы в доме №7 ЖК «Новинки Smart City». Об этом сообщается на странице Фонда развитии территории Вконтакте.

Как утверждает главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев, в настоящее время в здании ведется итоговая проверка на соответствие здания требованиям документации.

Общая площадь восьмиэтажного жилого дома №7 составляет 5,8 тыс. квадратных метров. Этот дом больше, чем дома, которые ранее были введены Фондом в данном жилом комплексе.

По плану здание введут в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Напомним, ЖК «Новинки Smart City» начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройкой домов занялось АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». С тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились. Многострадальный микрорайон должны полностью достроить к концу 2022 года. В жилой комплекс входит 25 домов.