Свет временно отключили в одном доме Нижнего Новгорода 16 ноября Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители одного дома остались временно без света в Нижнем Новгороде 16 ноября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Свет отключили в Сормовском районе по адресу: переулок Союзный,44. Жители трехэтажного дома остались без электроэнергии в 9.00.

Управление ГОЧС сообщает, что свет в доме включат в 17.00 сегодня, 16 ноября.

Частичное отключение электричества связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Подобные процедуры проходят в городе достаточно часто. Так, жители четырех домов временно остались без электричества в Нижнем Новгороде 11 ноября.