Жители четырех домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 11 ноября Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители четырех домов временно остались без электричества в Нижнем Новгороде 11 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

Электроэнергию отключили в домах № 19а, №21а, №23а по улице Лескова Автозаводского района в 9.00. Свет появится в домах 11 ноября в 16.00.

Также без электричества остались жители дома №302 по улице Московское шоссе в Канавинском районе. Там электроэнергию отключили в 9.00. Неудобства будут временными – уже в 17.00 11 ноября электричество подключат.

Как сообщается на сайте Управления ГОЧС, отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, жители семь домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 7 ноября.