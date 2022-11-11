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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:38

Жители четырех домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 11 ноября

Это коснулось домов Автозаводского и Канавинского районов
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Жители четырех домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 11 ноября

Жители четырех домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 11 ноября

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители четырех домов временно остались без электричества в Нижнем Новгороде 11 ноября. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

Электроэнергию отключили в домах № 19а, №21а, №23а по улице Лескова Автозаводского района в 9.00. Свет появится в домах 11 ноября в 16.00.

Также без электричества остались жители дома №302 по улице Московское шоссе в Канавинском районе. Там электроэнергию отключили в 9.00. Неудобства будут временными – уже в 17.00 11 ноября электричество подключат.

Как сообщается на сайте Управления ГОЧС, отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, жители семь домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 7 ноября.