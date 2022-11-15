Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году ФОТО: ХК «Торпедо»

Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде планируют построить к маю 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсант – Приволжье».

На данном этапе котлован обустроен на 95%. Около двух тысяч свай забито – это почти половина от их общего количества. И уже начинаются работы по устройству фундаментной плиты.

Напомним, ледовый дворец начали строить в мае 2022 года. Планируется, что в нем смогут разместиться 12 тысяч зрителей. Спортивный объект, который появится между стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского, хорошо впишется в окружающую среду.

– Строительство ледового дворца окажет позитивное влияние не только на развитие хоккея. Это и возможность для воспитания новых поколений спортсменов. Когда дети увидят, какие у них есть возможности для тренировок и выступлений, то и мотивация к достижению результата будет еще сильнее, – рассказывал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.