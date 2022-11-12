Ледовый дворец в Нижнем Новгороде планируют построить к маю 2025 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ледовый дворец в Нижнем Новгороде планируют построить к маю 2025 года. Его строительство началось в мае. Сейчас там идет обустройство котлована и сделана почти половина свайного поля.

- Ранее на стройке возникли проблемы с выносом резервного коллектора большого диаметра, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». - В региональном заказчике говорят, что начавшийся вынос сетей со стройплощадки не повлияет на сроки строительства — по контракту Ледовый дворец должны сдать до мая 2025 года.

Как сообщается, котлован сейчас выполнен на 95%. Кроме того, забита примерно половина свай – около двух тысяч штук. Сейчас начинаются работы по устройству фундаментной плиты.

Напомним, ледовый дворец, рассчитанный на 12 тысяч зрителей, появится между футбольным стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского. Как обещают архитекторы, новый спортивный объект будет максимально вписываться в окружающую среду.

– Стрелка, безусловно, будет одной из точек притяжении для горожан, и мы будем формировать здесь точки коммерческой привлекательности, в том числе фудкорты, чтобы люди могли приехать на целый день, отдыхать, развлекаться. Ледовый дворец и стадион могут загружаться в разные дни: сегодня – хоккей, завтра – футбол, – рассказывал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.