Новую школу волейбола могут построить в Московском районе Нижнего Новгорода

План. Фото: Министерство градостроительной деятельности и развитием агломераций Нижегородской области.

Новую школу волейбола могут построить на территории одной из действующих школ Московского района в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развитием агломераций Нижегородской области.

- Иное место размещение школы волейбола было предложено по итогам совместного выездного совещания, проведенного в октябре с участием Василия Суханова, представителей администрации Нижнего Новгорода и министерства спорта Нижегородской области, - сообщили в ведомстве.

Немногим ранее размещение школы волейбола планировалось на улице Бурнаковской. Там есть участок земли, который предоставлен в постоянное пользование МАУ «СШОР №4 по волейболу».

Однако позже в региональное правительство поступила инициатива ООО СЗ «Бурнаковка» о том, чтобы на территории микрорайона «Бурнаковский» заняться комплексным развитием территории. В частности, инвестор предлагает построить на земле, относящейся к школе волейбола, общеобразовательную школу на 1,5 тысячи мест, а на соседнем земельном участке детский сад на 150 мест.

В августе и сентябре 2022 года власти проводили ряд совещаний по этому вопросу, во время которых председатель комитета ЗСНО Василий Суханов неоднократно высказывался о том, что строить школу волейбола на указанном участке нецелесообразно.

- Это связано с тем, что данная территория не обеспечена пешеходной и транспортной доступностью. Кроме того, остро стоит вопрос об обеспеченности общеобразовательными учреждениями территории существующего микрорайона «Бурнаковский», - объяснили в ведомстве.

Напомним, что в Нижнем Новгороде завершено строительство корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах. Новая школа предполагает совершенно иной подход к организации учебного процесса. Обучаться в ней смогут не одни только отличники, прошедшие специальный конкурс, но и все, кто успел попасть на набор.

-Начиная с 7 класса, у детей начинается дифференциация предметов. Сначала у всей параллели одним уроком ставится математика. Перед детьми выходит 4-5 педагогов, каждый из которых презентует свой курс, - ранее рассказывали представители Школы 800. - Этот курс различается по сложности и задачам – базовая, профильная математика, математика к олимпиадным заданиям. Дети выбирают того педагога и тот курс, который им интересен. В 10-11классе такой выбор предоставляется по всем предметам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!