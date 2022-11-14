Нижегородская ГИБДД просит водителей быть внимательными на дорогах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нижегородская Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дорогах и подготовиться к зимнему сезону тех, кто этого еще не сделал. С сегодняшнего дня в Нижегородской области установились отрицательные температуры, на дорогах подморозило.

- Водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Воздержитесь от резких перестроений, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, - рекомендуют в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водителям, которые не сменили летнюю резину, необходимо позаботиться об этой прямо сейчас. Также следует проверить техническое состояние автомобиля: исправность работы фар, стеклоочистителей, зарядку аккумулятора.

По данным ведомства, только с начала ноября на дорогах региона зарегистрировано 123 ДТП, связанных с наездом пешеходов. Пешеходам следует помнить, что на обледенелой дороге тормозной путь машины увеличивается в три раза, и не выходить на дорогу перед приближающимся транспортом. Также необходимо иметь при себе светоотражающие элементы, чтобы обозначить себя на дороге в темное время суток.

В минувшие выходные на Нижегородскую область обрушилась настоящая стихия: ураганный ветер и ливень бушевал с вечера субботы. Еще вчера шел дождь, а сегодня уже ударил мороз.