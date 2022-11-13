Сорванные крыши, помятые машины и аварии на электросетях: последствия урагана в Нижегородской области 13 ноября

последствия урагана в Нижегородской области 13 ноября. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Вечером 12 ноября на Нижегородскую область обрушились сильный ветер с проливным дождем. Больше всего от урагана пострадали Арзамас, Первомайск, Бор, Балахнинский, Воскресенский, Богородский, Городецкий, Пильнинский и Тонкинский районы - там из-за аварий на электросетях наблюдались перебои с электроснабжением, где-то до сих пор ведутся работы по его восстановлению. По сообщениям МЧС Нижегородской области, на данный момент без электроснабжения остаются порядком 5 тысяч жилых домом с населением более 20 тысяч человек. В настоящее время работают 17 аварийных бригад, 51 человек, 18 единиц техники для устранения последствий урагана.

В Нижегородской области вместе с ливнем прошли и грозы. Но самым неприятным явлением был шквалистый ветер до 22 метров в секунду.

По информации мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, повалено 37 деревьев. В результате вчерашнего урагана 5 районов Нижегородской области частично остались без света. Также не обошлось и без аварий на энергосетях в самом Нижнем Новгороде. Ленинский и Нижегородский районы остались без электроэнергии. На местах уже проводятся восстановительные работы, в течение дня в дома вернётся свет. Повреждения планируют восстановить до 22:00 воскресенья.

Так, житель Нижнего Новгорода сфотографировал огромную голубую ель, которую вырвало с корнем на проспекте Октября, 26.

Голубую ель вырвало с корнем. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Сегодня утром все городские паблики и телеграм-каналы буквально завалены фотографиями и видеороликами о последствиях урагана.

На Заречном бульваре ветер снес знаменитые пластиковые светящиеся деревья за 9,5 млн рублей.

Ветер снес знаменитые пластиковые светящиеся деревья. Фото: Вконтакте "Регион-52 | Нижний Новгород"

От страшной стихии пострадали и машины. Ветки деревьев и сами деревья падали на крыши автомобилей. К счастью, люди не пострадали.

Деревья падали на машины. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

В ЖК «Анкудиновский парк» от сильного ветра рухнули «качественно» уложенные кирпичные стены.

Уложенные кирпичные стены рухнули от урагана. Фото: телеграм-канал "Нижний 24"

Не устояли перед вчерашним ураганом и крыши. Так, ветер снес крышу на Автозаводе прямо на дорогу - к счастью, там никого не было. Очевидцы смогли запечатлеть это на камеру.

Впрочем, срывало не только крыши. На улице Куйбышева на землю рядом с автомобилем прилетело железо. Еще немного, и огромный кусок смог бы пробить стекло или протаранить автомобиль. Благо, из людей никого не задело.

Железо с крыши упало рядом с автомобилем. Фото: телеграм-канал "Нижний 24"

МЧС Нижегородской области предупреждает, что плохая погода сохранится и 13 ноября.