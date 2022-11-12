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НовостиОбщество12 ноября 2022 16:12

На канатной дороге в Нижнем Новгороде могут увеличить число кабинок

Это позволит решить проблему постоянных очередей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
На канатной дороге в Нижнем Новгороде могут увеличить число кабинок.

На канатной дороге в Нижнем Новгороде могут увеличить число кабинок.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число кабинок на канатной дороге в Нижнем Новгороде могут увеличить. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Борчане очень ждут решения по дополнительным кабинкам на канатке, для увеличения пропускной способности и сокращения очередей, - обратился Николай М. на странице губернатора Нижегородской области в соцсети.

- Возможности поставок новых кабинок для канатной дороги изучаются в рамках программы параллельного импорта, - рассказали в региональном министерстве транспорта. - Существующие кабинки полностью обеспечены запасными частями и комплектующими.

Напомним, ранее мы писали, что канатная дорога свяжет нагорную и заречную часть Нижнего Новгорода. Она протянется от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина. Соответствующие условия концессионного соглашения утвердило правительство Нижегородской области.

Планируется, что с помощью канатной дороги, протяженность которой составит 3,34 километра, добраться из одной части города в другую можно будет всего за 14 минут. При этом скорость движения «канатки» будет составлять пять метров в секунду. За сутки она сможет перевозить до девяти тысяч пассажиров.