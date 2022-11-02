Канатная дорога свяжет нагорную и заречную часть Нижнего Новгорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Канатная дорога свяжет нагорную и заречную часть Нижнего Новгорода. Она протянется от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина. Соответствующие условия концессионного соглашения утвердило правительство Нижегородской области.

- Строительство объекта будет идти в рамках комплексной реформы общественного транспорта Нижегородской агломерации, - рассказали в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. – Главными преимуществами «канатки» станет увеличение мобильности нижегородцев, сокращение времени в пути на сорок минут за счет отсутствия пробок. И самое главное, канатная дорога – это экологически чистый транспорт.

Планируется, что с помощью канатной дороги, протяженность которой составит 3,34 километра, добраться из одной части города в другую можно будет всего за 14 минут. При этом скорость движения «канатки» будет составлять пять метров в секунду. За сутки она сможет перевозить до девяти тысяч пассажиров.

В общей сложности, в этот проект планируется вложить 4,3 миллиарда рублей. Окончательная стоимость строительства станет известна только после окончания проектирования и прохождения экспертизы.