282 подъезда отремонтировали в Нижегородской области после вмешательства жилищной инспекции. Фото: Иван МАКЕЕВ

За девять месяцев 2022 года в Нижегородской области отремонтировали 282 подъезда после вмешательства жилищной инспекции. В некоторых домах работы еще продолжаются. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

- Косметический ремонт в подъездах должен проводиться каждые пять лет с учетом их состояния и износа, - напомнили в Жилищной инспекции. - Содержание мест общего пользования в надлежащем состоянии – обязанность домоуправляющей компании.

Как рассказали в Жилищной инспекции, за прошлый год в регионе по предписаниям и предостережениям ГЖИ было отремонтировано 452 подъезда.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области идет формирование перечня многоквартирных домов для проведения капитального ремонта в 2023 году. При составлении этого перечня учитываются данные о состоянии жилого фонда, возможностях финансирования и необходимости приоритетного ремонта в многоквартирных домах.