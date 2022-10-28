Бронированные машины скорой помощи начали выпускать в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба "Швабе"

Производство бронированных машин скорой медицинской помощи наладили в Нижнем Новгороде. Изготавливать такие спецмашины будет предприятие «Швабе-СпецАвто», которое открылось в столице Приволжья в феврале этого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новые автомобили скорой помощи будут выпускаться уже укомплектованные всем необходимым медицинским оборудованием, что сделает их более надежными. В них будет установлена бронекапсула, более надежные двери в пассажирском салоне и в кабине, усилено все подкапотное пространство. Также дополнительно бронируются крыша, пол и стекла.

- Такие автомобили способны выдержать осколочные попадания и одиночные выстрелы, — рассказал коммерческий директор ООО «Швабе-СпецАвто» Николай Архипов.

Он также подчеркнул, что новые автомобили на 100% создаются из отечественных комплектующих. В машинах будет установлено отечественное медоборудования.

ООО «Швабе-СпецАвто» входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности и гражданских отраслей промышленности.