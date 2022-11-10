Детский сад в ЖК «Октава» получил заключение Госстройнадзора. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Детский сад в ЖК «Октава» на улице Глеба Успенского получил заключение Госстройнадзора. Надзорный орган подтвердил, что построенное здание полностью соответствует проекту и его требованиям. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на мэра Юрия Шалабаева.

Этот детский сад был построен по нацпроекту «Демография» и рассчитан на 177 человек, здесь будут сформированы как ясельные группы, так и группы для ребят от 3 до 7 лет. Кроме игровых комнат в здании есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для педагогов и медика, пищеблок и, что немаловажно, пост охраны с системой круглосуточного видеонаблюдения.

На территории детского сада кроме привычных участков с верандами есть и спортивная зона со специальным травмобезопасным покрытием.

- Детский сад будет являться вторым зданием уже существующего дошкольного учреждения № 369, что позволит избежать процессов создания нового юридического лица, а также назначения нового руководителя, - пояснил Юрий Шалабаев.

Накануне сообщалось, что в ЖК «Анкудиновский парк» построили второй по счету детский сад. Учреждение рассчитано на 280 человек, в нем уже сформировано 12 групп разных возрастов.