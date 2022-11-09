Новый детский сад на 280 мест построили в ЖК «Анкудиновский парк». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Детский сад на 280 мест ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Анкудиновский парк» Кстовского района. Он был построен по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наша задача – максимально быстро оформить необходимые документы, пройти проверку Роспотребнадзора и лицензирование. Планируем, что в начале следующего года детский сад уже откроет свои двери для малышей, - сообщил глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

Новый детсад расположен недалеко от дома №5 по улице Русской. Здесь уже сформировано более десятка групп разных возрастов: четыре ясельные группы для детей до 3 лет и 8 групп для ребятишек 3-7 лет. В новеньком здании есть 12 игровых комнат, пищеблок, спортивный зал, бассейн, музыкальный зал, медицинский кабинет и другие помещения.

Стоит отметить, что это второй детский сад в ЖК «Анкудиновский парк» - первый был построен зимой 2020 года. По словам Ивана Уланова, в планах администрации строительство третьего детсада в этом микрорайоне, рассчитанном на проживание 33 тысяч человек.